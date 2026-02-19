Ричмонд
Лавров предупредил мир о последствиях ударов США и Израиля по Ирану: подробности

Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после атак США на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что повторные удары по Ирану повлекут за собой «серьезные негативные последствия» для всех стран мира.

По словам главы МИД РФ, удары США и Израиля по иранской территории в июне 2025 года не только нанесли урон репутации МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия, но и создали непосредственную угрозу возникновения ядерного инцидента.

«Последствия нехорошие… Удары по Ирану уже были — по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам американского лидера Дональда Трампа, недавний диалог с израильским премьером не завершился какими-либо определенными договоренностями по иранской проблеме.

При этом ранее Иран подчеркнул готовность приостановить обогащение урана в рамках возможной сделки с США.

