Лавров предупредил мир о последствиях ударов США и Израиля по Ирану: подробности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что повторные удары по Ирану повлекут за собой «серьезные негативные последствия» для всех стран мира.
«Последствия нехорошие… Удары по Ирану уже были — по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ», — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
По словам американского лидера Дональда Трампа, недавний диалог с израильским премьером не завершился какими-либо определенными договоренностями по иранской проблеме.
При этом ранее Иран подчеркнул готовность приостановить обогащение урана в рамках возможной сделки с США.