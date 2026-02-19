Зеленский: в Женеве вряд ли получится договориться о территориях

Владимир Зеленский в разговоре с британским телеведущим Пирс Морган выразил сомнения в том, что переговорные группы смогут окончательно урегулировать территориальные вопросы на встречах в Женеве. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, подобные темы остаются одними из самых сложных и чувствительных и требуют более широкого политического решения.
Он отметил, что судьба возможного мирного соглашения в конечном итоге зависит от позиции украинского общества, которому предстоит оценить приемлемость любых договорённостей. При этом Зеленский подчеркнул, что обсуждения в Женеве всё же содержат отдельные конструктивные элементы, хотя ключевые вопросы пока остаются открытыми.
По словам политика, наиболее сложные аспекты, включая территориальные, вероятно, могут обсуждаться уже на уровне высшего руководства стран. Он также указал на активную роль США в дипломатическом процессе и выразил надежду, что диалог между лидерами позволит продвинуться в решении наиболее болезненных тем.
Ранее Зеленский заявил, что результаты встречи в Женеве по урегулированию конфликта на Украине являются «недостаточными».