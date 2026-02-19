Ричмонд
Посол: отношения России и Нидерландов находятся на самой низкой точке

Отношения России и Нидерландов в настоящее время находятся на самой низкой точке за всю современную историю. Об этом сообщил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.

«На сегодняшний день в результате безответственной политики официальной Гааги наши двусторонние отношения находятся на низшей точке за всю их современную историю», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам, сотрудничество почти по всех сферах разорвано. Тарабрин отметил, что сейчас контакты носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо технических вопросов.

Ранее он заявил, что Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их.

