Посол: отношения России и Нидерландов находятся на самой низкой точке

Отношения России и Нидерландов в настоящее время находятся на самой низкой точке за всю современную историю. Об этом сообщил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.
«На сегодняшний день в результате безответственной политики официальной Гааги наши двусторонние отношения находятся на низшей точке за всю их современную историю», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам, сотрудничество почти по всех сферах разорвано. Тарабрин отметил, что сейчас контакты носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо технических вопросов.
Ранее он заявил, что Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их.