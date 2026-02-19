Путин: вызовы делают Россию сильнее

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с увеличением числа вызовов, однако считает их фактором укрепления государства. Об этом он сообщил во время заседания наблюдательного совета Агентство стратегических инициатив (АСИ), подчеркнув, что в текущих условиях работа этой структуры становится особенно востребованной.