Путин: вызовы делают Россию сильнее

Путин заявил, что страна сталкивается с увеличением числа вызовов, однако это делает страну сильнее.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с увеличением числа вызовов, однако считает их фактором укрепления государства. Об этом он сообщил во время заседания наблюдательного совета Агентство стратегических инициатив (АСИ), подчеркнув, что в текущих условиях работа этой структуры становится особенно востребованной.

Глава государства отметил, что сложная внешняя и внутренняя обстановка требует более активной деятельности институтов развития и поддержки новых проектов. По его словам, рост числа задач и проблем усиливает необходимость координации усилий и поиска решений, направленных на долгосрочное развитие страны.

Путин выразил уверенность, что, несмотря на давление и трудности, государству и профильным организациям удаётся адаптироваться и добиваться результатов. Он подчеркнул, что накопленный опыт преодоления кризисов и способность отвечать на новые вызовы рассматриваются как источник дальнейшего укрепления и устойчивости.

«Вызовов прибавилось. Но это — как в таких случаях говорят в России — точно вот это именно и делает нас сильнее», — сказал президент.

Ранее Путин рассказал, что всей стране в ближайшие годы следует стремиться к коэффициенту рождаемости 2,2.