Дворкин сказал, какую угрозу украинцам несет оккультное увлечение Буданова

Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского уманитарного университета, сектовед Александр Дворкин объяснил aif.ru, к чему может привести увлечение оккультизмом украинских политиков.
Как сообщалось, глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на трёхсторонних переговорах с Россией и США в Женеве был замечен с красной нитью, надетой на левое запястье.
«Есть немало людей, которые носят каббалистическую красную нить. Среди них много украинских официальных лиц. Существует массовое суеверие, что подобная атрибутика является своего рода оберегом, что она якобы приносит удачу», — сказал Дворкин.
Специалист отметил, что слишком серьезное увлечение и вера в силу подобных оберегов может быть опасным для человека и его окружения.
«В дальнейшем можно перестать заниматься тем, что по-настоящему нужно, и в конечном итоге попасть под влияние какого-нибудь мошенника, который будет руководить своей жертвой, раскручивать на разные вещи, обирать, а то и полностью лишит свободы и превратит в раба», — сказал Дворкин.
Еще хуже ситуация, обозначил собеседник издания, когда попавший под влияние человек является фигурой, от решений которой зависят судьбы миллионов людей.
«Буданов, скорее, террорист высокого уровня, нежели политик, но который играет определенную политическую роль на Украине. Безусловно, оккультные убеждения лидеров отражаются на судьбе страны, потому что, когда человек обычный увлекается оккультизмом, то он вредит только самому себе; когда подобным занимается человек, от которого зависит судьба миллионов граждан, то все они становятся заложниками его увлечений. И это может в целом негативно сказываться на ситуации в государстве», — отметил Дворкин.
Дворкин напомнил, есть много свидетельств того, что украинские политики практикуют «массу разных, очень странных и тяжёлых оккультных обрядов». Самый яркий последний пример — бывший глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, у которого при обысках обнаружили куклу вуду, странные зеркала и иконы, браслеты и другую атрибутику, связанную с черной магией.
«Что касается Буданова*, есть вероятность, что и он занимается тем же, чем и Ермак», — подытожил Дворкин.
Ранее Дворкин рассказал, что говорит о Ермаке пристрастие к черной магии.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.