Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

По информации Минобороны, это дезорганизовало систему применения украинских дронов на этом участке, а также лишило противника возможности вести разведку.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» уничтожил украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ. Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ дезорганизовало систему применения вражеских беспилотников на данном участке и лишило противника возможности вести разведку и корректировку огня», — сказано в сообщении.

Боевая работа велась в интересах штурмовых отрядов. Цели были обнаружены операторами БПЛА. После получения координат танкисты нанесли удар осколочно-фугасными снарядами. Операторы дронов зафиксировали прямые попадания.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше