ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» уничтожил украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ. Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ дезорганизовало систему применения вражеских беспилотников на данном участке и лишило противника возможности вести разведку и корректировку огня», — сказано в сообщении.
Боевая работа велась в интересах штурмовых отрядов. Цели были обнаружены операторами БПЛА. После получения координат танкисты нанесли удар осколочно-фугасными снарядами. Операторы дронов зафиксировали прямые попадания.