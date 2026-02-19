Специалист по ЖКХ Бондарь объяснил, кто отвечает за сломанный лифт в доме

«Обычно за порядок отвечает управляющая компания или ТСЖ. Стоит помнить, что управляющая организация должна не только вовремя чинить лифт, но и организовывать диспетчерскую связь, проводить осмотры минимум раз в год. Управляющая организация для этого должна нанимать специалистов», — отметил эксперт.