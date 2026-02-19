Специалист по ЖКХ Бондарь объяснил, кто отвечает за сломанный лифт в доме

Лифт в многоквартирном доме считается общим имуществом всех жильцов. Такое правило закреплено в ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Обычно за порядок отвечает управляющая компания или ТСЖ. Стоит помнить, что управляющая организация должна не только вовремя чинить лифт, но и организовывать диспетчерскую связь, проводить осмотры минимум раз в год. Управляющая организация для этого должна нанимать специалистов», — отметил эксперт.
По его словам, если лифт застрял или перестал работать, жильцам следует обращаться именно к своим управляющим компаниям.
Как посоветовал Бондарь, стоит сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу.
«Дополнительно лучше отправить письменное обращение. На мой взгляд, быстрее всего это сделать через мобильное приложение “Госуслуги. Дом”. Застрявшего человека должны выпустить из кабины за полчаса. На обычный ремонт отводят сутки», — объяснил собеседник RT.
Отмечается, что, когда технику долго не чинят, можно составить акт о некачественной услуге.
«Если ситуация не меняется — подать жалобу в Жилищную инспекцию. Ещё существует Ростехнадзор, который следит за такими объектами, как лифт. Полезно будет написать обращение туда тоже. Вероятно, что такие комплексные проверки заставят компанию работать быстрее», — рассказал специалист.
Кроме того, он напомнил, что за проблемы с лифтами положены штрафы.
«За нарушение требований безопасности по ст. 9.1.1 КоАП РФ должностное лицо может заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Для организации сумма больше: от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Если ситуация угрожает жизни людей, наказание по этой же статье вырастет», — предупредил собеседник RT.
Он объяснил, что начальнику грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а фирме — от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.
«Стоит помнить, что безопасность зависит и от самих жильцов. Бережное отношение поможет технике дольше оставаться исправной», — заключил он.
Ранее россиянам объяснили, что делать в случае ощущения холода от стен зимой.