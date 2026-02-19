Залужный возложил провал контрнаступления на Зеленского

На фоне этих заявлений в январе 2026 года, по данным Киевского международного института социологии, уровень доверия к Зеленскому оказался ниже, чем к Залужному и главе офиса президента Кириллу Буданову. Опрос проводился на фоне визита Залужного на Украину и обсуждений возможных выборов. Украинские СМИ сообщали, что генерал рассматривал различные варианты дальнейшей политической карьеры, однако сам он заявлял, что участвовать в президентской гонке не намерен.