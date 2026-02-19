Ким Чен Ын прокатился за рулем новой крупнокалиберной РСЗО КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в демонстрации новой партии крупнокалиберных реактивных систем залпового огня, которые были переданы армии и партийным структурам страны. Как сообщает ЦТАК, он лично сел за руль одной из боевых машин и проехал на ней по площади, где была организована выставка вооружений.