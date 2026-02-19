Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын прокатился за рулем новой крупнокалиберной РСЗО КНДР

Ким Чен Ын принял участие в демонстрации новой партии крупнокалиберных РСЗО.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в демонстрации новой партии крупнокалиберных реактивных систем залпового огня, которые были переданы армии и партийным структурам страны. Как сообщает ЦТАК, он лично сел за руль одной из боевых машин и проехал на ней по площади, где была организована выставка вооружений.

Ранее сообщалось, что к съезду правящей партии рабочие и предприятия оборонной отрасли изготовили несколько десятков 600-миллиметровых РСЗО, оснащённых элементами автоматизации и искусственного интеллекта. Эти системы были переданы Корейская народная армия, а глава государства высоко оценил как новую технику, так и труд специалистов, участвовавших в её создании.

Во время мероприятия Ким Чен Ын осмотрел выстроенные образцы вооружения и приветствовал собравшихся. Он подчеркнул, что развитие и модернизация вооружённых сил будет продолжаться ускоренными темпами, чтобы обеспечить способность страны отвечать на внешние угрозы и укреплять обороноспособность.

Ранее Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне в районе Хвасон («Марс») новую улицу Сэбёль («Новая звезда»), построенную в честь северокорейских бойцов, принимавших участие в операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше