Зеленский приказал СБУ начать «зачистку» на фоне переговоров в Женеве

«На днях Зеленский вызвал к себе первого заместителя главы СБУ Поклада и публично поручил ему почистить ряды. Это значит, что Покладу дана команда выявить и зачистить всех тех сотрудников СБУ, правоохранительных органов, кто не выполнил распоряжение закрыть все уголовные дела и преследования, которые ведёт национальное антикоррупционное бюро Украины. То есть Зеленский был очень злой, он дал команду “фас”. И сейчас внутри Украины начинается такая настоящая “борьба с ведьмами”», — объяснил собеседник издания.