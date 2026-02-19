Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский приказал СБУ начать «зачистку» на фоне переговоров в Женеве

В СБУ началась «зачистка» по распоряжению Зеленского. Политолог Василий Вакаров сравнил этот процесс с «охотой на ведьм».

Источник: Аргументы и факты

На фоне переговоров в Женеве на Украине по распоряжению Зеленского проходит зачистка, рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«На днях Зеленский вызвал к себе первого заместителя главы СБУ Поклада и публично поручил ему почистить ряды. Это значит, что Покладу дана команда выявить и зачистить всех тех сотрудников СБУ, правоохранительных органов, кто не выполнил распоряжение закрыть все уголовные дела и преследования, которые ведёт национальное антикоррупционное бюро Украины. То есть Зеленский был очень злой, он дал команду “фас”. И сейчас внутри Украины начинается такая настоящая “борьба с ведьмами”», — объяснил собеседник издания.

Как стало известно, Зеленский встретился с первым замглавы СБУ Александром Покладом и призвал очистить СБУ от тех, кто служит другим интересам, а не Киеву.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше