WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён вторжения в Ирак

США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён вторжения в Ирак в 2003 году.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник и полётные данные.
«США отправляют на Ближний Восток значительное количество реактивных истребителей и вспомогательных самолётов, наращивая военно-воздушные силы в регионе в наибольшей степени со времён вторжения в Ирак в 2003 году», — говорится в материале.
Ранее Axios писал, что операция США против Ирана может начаться уже в ближайшие недели с вероятностью 90%. По данным портала, операция будет масштабной и продлится несколько недель.
Телеканал CNN сообщал, что американская армия готова нанести удар по Ирану уже в субботу. Окончательное решение ещё не принято.
Также стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.