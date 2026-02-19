Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён вторжения в Ирак

США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён вторжения в Ирак в 2003 году.

США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времён вторжения в Ирак в 2003 году.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник и полётные данные.

«США отправляют на Ближний Восток значительное количество реактивных истребителей и вспомогательных самолётов, наращивая военно-воздушные силы в регионе в наибольшей степени со времён вторжения в Ирак в 2003 году», — говорится в материале.

Ранее Axios писал, что операция США против Ирана может начаться уже в ближайшие недели с вероятностью 90%. По данным портала, операция будет масштабной и продлится несколько недель.

Телеканал CNN сообщал, что американская армия готова нанести удар по Ирану уже в субботу. Окончательное решение ещё не принято.

Также стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше