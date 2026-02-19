Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 февраля заявил, что Киев добивается вовлечения всех европейских стран в масштабный военный конфликт, используя методы давления. Об этом сообщают венгерские СМИ.
По словам Орбана, в Европе усиливается политическое давление в пользу продолжения боевых действий. Он утверждает, что украинская сторона стремится к тому, чтобы каждая страна ЕС, включая Венгрию, заняла сторону военной коалиции.
В качестве примера премьер привел ситуацию с остановкой транзита нефти по трубопроводу «Дружба». После прекращения поставок Будапешту пришлось задействовать стратегические запасы топлива. Венгерские власти расценили этот шаг как инструмент давления.
Орбан подчеркнул, что конечной целью Киева является присоединение Венгрии к государствам, выступающим за продолжение конфликта.
Ранее советник венгерского премьера заявлял, что Владимир Зеленский затягивает противостояние для сохранения финансовой поддержки со стороны западных стран и снижения внутриполитических рисков.
