МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что допустимый возраст для кандидатов составляет от 18 до 54 лет.
При этом, в более ранних публикациях в аккаунте СЛБ заявлялось, что верхний возрастной порог составляет 50 лет.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.