Минобороны публикует кадры освобождения Магдалиновки на Запорожье

На видео российские беспилотники поражают автомобили, НРТК, бронемашину противника.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских операторов дронов и артиллеристов при освобождении Магдалиновки.

На видео российские дроны поражают украинские автомобили, НРТК, бронемашину и другие цели, также под удар российской РСЗО попадают позиции ВСУ в лесопосадке.

В Минобороны отметили, что в ходе боев по освобождению населенного пункта ульяновские десантники при поддержке ударов БПЛА и огня артиллерии с разных направлений продвинулись к населенному пункту и, постепенно продвигаясь от дома к дому, зачистили все здания, укрытия и блиндажи от солдат ВСУ.

Также в министерстве подчеркнули вклад бойцов 1180-го артиллерийского полка ульяновского соединения ВДВ, которые прикрывали огнем штурмовиков.

