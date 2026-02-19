Минобороны публикует кадры освобождения Магдалиновки на Запорожье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских операторов дронов и артиллеристов при освобождении Магдалиновки.
На видео российские дроны поражают украинские автомобили, НРТК, бронемашину и другие цели, также под удар российской РСЗО попадают позиции ВСУ в лесопосадке.
В Минобороны отметили, что в ходе боев по освобождению населенного пункта ульяновские десантники при поддержке ударов БПЛА и огня артиллерии с разных направлений продвинулись к населенному пункту и, постепенно продвигаясь от дома к дому, зачистили все здания, укрытия и блиндажи от солдат ВСУ.
Также в министерстве подчеркнули вклад бойцов 1180-го артиллерийского полка ульяновского соединения ВДВ, которые прикрывали огнем штурмовиков.