Россиян предупредили о штрафах за мат в интернете

За использование нецензурной лексики в интернете россиянам может грозить штраф, предупредил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

За использование нецензурной лексики в интернете россиянам может грозить штраф, предупредил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 20.1 КоАП России “Мелкое хулиганство”, — сказал он агентству РИА Новости.

По словам юриста, россиянам в таком случае может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторных нарушениях сумма штрафа может достичь 300 тыс. рублей.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что выбрасывание батареек и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами может повлечь за собой административную ответственность.