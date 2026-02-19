Россиян предупредили о штрафах за мат в интернете

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 20.1 КоАП России “Мелкое хулиганство”, — сказал он агентству РИА Новости.