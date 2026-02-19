Ричмонд
Вакаров: в переговорной группе Украины произошел раскол на два лагеря

Недовольные и «кислые» лица у участников украинской делегации в Женеве связаны с процессами, которые происходят внутри Украины, объяснил политолог Василий Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

Объявленная Зеленским на фоне переговоров в Женеве «зачистка» в СБУ стала причиной «кислых» лиц украинской делегации, отметил в беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«Все эти внутренние процессы, которые происходят внутри Украины, они сказываются и на делегации, где есть Арахамия, где есть Буданов*, которые придерживаются линии на завершение конфликта, и где есть Умеров и Кислица, ставленники Ермака, которые продолжают его линию на продолжение конфликта. Лица у них всех кислые, потому что продвижения по политическому треку нету никакого. Его и не может быть, его не может быть, потому что одна группа, которую назовем “протрамповская” группа, которая чувствует команды Трампа, понимает поручения администрации, понимает цель администрации США, и они её гнут, эту линию. И вторая группа, условно, “пробайденовская”, демократической партии, которая хочет продолжения конфликта. И европейцы, кстати, их поддерживают», — объяснил эксперт.

Ранее американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на YouTube отметил, что российская делегация переговорщиков в Женеве оказалась в трудном положении и непростых условиях потому, что их оппоненты из Украины ведут себя невменяемо.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

