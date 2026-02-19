КНДР усилит охрану границы с Южной Кореей из-за запусков дронов

Напомним, в Пхеньяне заявили о нарушении воздушного пространства страны и обвинили Южную Корею в запуске беспилотника 4 января, пообещав принять жёсткие меры. Северокорейские власти утверждали, что дрон, запущенный с территории Южной Кореи, пересёк границу и был уничтожен силами ПВО КНДР уже в воздушном пространстве страны. В Сеуле ответственность за инцидент возложили на гражданских лиц.