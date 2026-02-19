Ричмонд
КНДР усилит охрану границы с Южной Кореей из-за запусков дронов

Северная Корея заявила о намерении усилить охрану на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

По её словам, меры принимаются в ответ на признание Сеулом многочисленных запусков беспилотников в сторону КНДР. Ким Ё Чжон подчеркнула, что «пограничная с вражеским государством линия должна быть упрочена».

Напомним, в Пхеньяне заявили о нарушении воздушного пространства страны и обвинили Южную Корею в запуске беспилотника 4 января, пообещав принять жёсткие меры. Северокорейские власти утверждали, что дрон, запущенный с территории Южной Кореи, пересёк границу и был уничтожен силами ПВО КНДР уже в воздушном пространстве страны. В Сеуле ответственность за инцидент возложили на гражданских лиц.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

