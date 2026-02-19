«Отдать Донбасс»: в США рассказали о конфузе украинской делегации в Женеве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинская делегация на переговорах в Женеве запутались в собственных требованиях, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
«Украинцы расколоты пополам из-за того, что Буданов* призывает немедленно отдать Донбасс, а другие члены делегации выстраивают линию Зеленского о том, что они не пойдут на территориальные уступки, что, в принципе, является абсолютно противоположным тезисом. Этот спор вернулся в Киев, и вот где сейчас идет борьба», — сказал эксперт.
При этом, пояснил аналитик, этот конфликт обусловлен ослаблением власти Владимира Зеленского и желанием круга приближенных его свергнуть.
Ранее журнал The Economist сообщил, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения. При этом сам глава киевского режима, как предполагал автор, пытается найти баланс, предлагая при этом и собственные идеи.
Встреча прошла в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.