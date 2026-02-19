Диетолог объяснила, что блины с начинками могут негативно влиять на здоровье

Блины с мясом относятся к блюдам с высокой пищевой нагрузкой. Они сочетают в себе жареное тесто из рафинированной муки и животный белок с жиром, особенно если используется свинина или жирный фарш. Об этом предупредила в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.