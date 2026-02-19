Диетолог объяснила, что блины с начинками могут негативно влиять на здоровье

Блины с мясом относятся к блюдам с высокой пищевой нагрузкой. Они сочетают в себе жареное тесто из рафинированной муки и животный белок с жиром, особенно если используется свинина или жирный фарш. Об этом предупредила в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
«Такое сочетание дольше переваривается, требует активной работы желудка, поджелудочной железы и желчевыводящей системы. У людей с гастритом, панкреатитом, заболеваниями печени или желчного пузыря это может вызывать тяжесть, вздутие и болевые ощущения», — пояснила она.
Однако, по словам эксперта, назвать блины с мясом «самыми тяжёлыми» было бы неверно.
«Начинки с копчёностями, жирными сырами, грибами в сливочном соусе или сладкие блины с большим количеством сахара и сгущённого молока могут создавать не меньшую, а иногда и большую нагрузку на ЖКТ. Кроме того, многое зависит от качества мяса: отварное или тушёное постное мясо переваривается значительно легче, чем жареный жирный фарш», — добавила специалист.
Отмечается, что для здорового человека умеренная порция блинов с мясом не представляет серьёзной опасности, особенно если блюдо приготовлено без избытка масла и употребляется в первой половине дня.
«Таким образом, это не миф, но и не приговор: блины с мясом действительно “тяжелее” многих вариантов, однако не являются однозначно самым вредным выбором для желудочно-кишечного тракта при разумном подходе», — заключила Лебедева.
