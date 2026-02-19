«Просроченный» лидер высказался о будущем Украины без него

Владимир Зеленский заявил, что его смерть не приведет к разрушению украинского государства. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на его канале в YouTube.
По словам Зеленского, Украина — это не один человек, а совокупность работающих институтов. Он подчеркнул, что даже в условиях полномасштабного конфликта продолжают функционировать армия, бизнес, энергетика, системы водоснабжения, банковская сфера и киберзащита.
Президент отметил, что приоритетом остается армия, однако устойчивость страны обеспечивается и другими структурами.
Ранее Зеленский сообщал, что следующая встреча по мирному урегулированию конфликта снова пройдет в Швейцарии. По его словам, площадкой для переговоров должны оставаться европейские государства.
До этого СМИ писали о разногласиях между Зеленским и представителями его окружения по вопросу дальнейшей позиции по Донбассу.
