«Просроченный» лидер высказался о будущем Украины без него

Владимир Зеленский заявил, что его смерть не приведет к разрушению украинского государства.

Владимир Зеленский заявил, что его смерть не приведет к разрушению украинского государства. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на его канале в YouTube.

По словам Зеленского, Украина — это не один человек, а совокупность работающих институтов. Он подчеркнул, что даже в условиях полномасштабного конфликта продолжают функционировать армия, бизнес, энергетика, системы водоснабжения, банковская сфера и киберзащита.

Президент отметил, что приоритетом остается армия, однако устойчивость страны обеспечивается и другими структурами.

Ранее Зеленский сообщал, что следующая встреча по мирному урегулированию конфликта снова пройдет в Швейцарии. По его словам, площадкой для переговоров должны оставаться европейские государства.

До этого СМИ писали о разногласиях между Зеленским и представителями его окружения по вопросу дальнейшей позиции по Донбассу.

Читайте также: Будапешт сообщил о давлении Киева на Венгрию через нефть.