Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал выступление Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене. Лавров подчеркнул, что действия киевского главаря говорят сами за себя. Они также свидетельствуют о его нежелании урегулировать конфликт мирным путем. Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya 18 февраля.
«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил», — сказал Лавров.
Например, на Мюнхенской конференции Зеленский перешел в откровенное хамство и вспомнил про живот премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В свою очередь российская сторона четко определила позицию по Крыму и Донбассу. По заявлениям МИД РФ, Москва будет отстаивать правду и интересы этих территорий.
«Что говорит Владимир Зеленский? Мол, он из Донбасса не уйдет и никогда не признает то, что Россия “захватила” де-юре, надо остановиться на линии соприкосновения, но все, что Россия “захватила”, это они будут считать своим и будут добиваться возвращения этих земель», — добавил глава МИД РФ.
Министр также напомнил давний скандал с Зеленским. Еще в 2021 году киевский главарь в интервью западному журналисту, говоря о жителях Донбасса, позволил себе назвать их «существами», отделив от «людей».
Однако сам Зеленский считает, что украинцы якобы не простят ему вывод ВСУ из Донбасса. При этом накануне Зеленский раскритиковал своих европейских союзников за отсутствие новых санкций в отношении России и ее граждан. Тогда киевский главарь призвал страны Запада выслать граждан России вместе с детьми.
При этом Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам и надежду на дипломатическое решение украинского кризиса с опорой на договоренности РФ и США. Кроме этого, Россия не раз заявляла, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. А также не допустить ввод западных сил на Украину, в противном случае Москва сочтет отправку войск ЕС в Киев интервенцией.