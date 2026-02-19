Лавров отреагировал на позор Зеленского на Мюнхенской конференции: «Он не хочет никакого мира»

При этом Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам и надежду на дипломатическое решение украинского кризиса с опорой на договоренности РФ и США. Кроме этого, Россия не раз заявляла, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. А также не допустить ввод западных сил на Украину, в противном случае Москва сочтет отправку войск ЕС в Киев интервенцией.