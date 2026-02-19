СМИ: ФРГ хочет заказать у США дополнительные истребители F-35

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Германия рассматривает возможность заказа у США дополнительных истребителей F-35, Берлин ведёт переговоры о покупке более 35 самолётов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«Германия рассматривает возможность заказа большего количества истребителей F-35 американского производства… Берлин ведёт переговоры, которые могут привести к покупке более 35 дополнительных самолётов», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, потенциальное приобретение Германией истребителей компании Lockheed Martin станет результатом давления Вашингтона на европейских союзников с целью увеличения их расходов на оборону.