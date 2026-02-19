Лондон пригрозил Зеленскому после переговоров в Женеве

Встречи проходили в швейцарском отеле «Интерконтиненталь». По данным источников, обсуждение шло два дня: в первый — около шести часов, во второй — примерно два. Формат менялся: были консультации Россия-США, Россия-Украина и трехсторонние переговоры, пишет KP.RU.