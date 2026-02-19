CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня на Украине

По словам собеседника телеканала, стороны уточняют ключевые условия, которые в перспективе могут стать основой мирного соглашения. Политический трек остаётся напряжённым, однако переговоры, по данным CNN, внушают чиновникам «осторожный оптимизм».
Особое внимание уделяется согласованию параметров перемирия: что именно будет считаться его соблюдением, а что — нарушением. Хотя прогресс в этой сфере достигнут, окончательное утверждение остаётся за политиками.
Напомним, трёхсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 17 и 18 февраля в Женеве. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.