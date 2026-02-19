CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня на Украине

Напомним, трёхсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 17 и 18 февраля в Женеве. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.