Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня на Украине

На трёхсторонних переговорах России, США и Украины наметился «постепенный, но значительный прогресс» в проработке механизмов прекращения огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника телеканала, стороны уточняют ключевые условия, которые в перспективе могут стать основой мирного соглашения. Политический трек остаётся напряжённым, однако переговоры, по данным CNN, внушают чиновникам «осторожный оптимизм».

Особое внимание уделяется согласованию параметров перемирия: что именно будет считаться его соблюдением, а что — нарушением. Хотя прогресс в этой сфере достигнут, окончательное утверждение остаётся за политиками.

Напомним, трёхсторонние переговоры России, Украины и США состоялись 17 и 18 февраля в Женеве. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше