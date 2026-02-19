Боец Добрыня рассказал об уничтожении группы колумбийских наёмников

По словам военнослужащего, наёмников заметили на границе Харьковской области. Российские бойцы решили подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия. При этом, как рассказал Добрыня, противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.