Боец Добрыня рассказал об уничтожении группы колумбийских наёмников

Группа воевавших за ВСУ колумбийских наёмников попалась в ловушку и была уничтожена. Об этом рассказал офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня.

По словам военнослужащего, наёмников заметили на границе Харьковской области. Российские бойцы решили подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия. При этом, как рассказал Добрыня, противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.

«Группа зашла в подготовленный карман (засаду. — RT), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ», — поделился военный с агентством РИА Новости.

Наёмники отказались сдаваться в плен и были ликвидированы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что около 20 тыс. иностранных наёмников участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.