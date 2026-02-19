Группа воевавших за ВСУ колумбийских наёмников попалась в ловушку и была уничтожена. Об этом рассказал офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня.
По словам военнослужащего, наёмников заметили на границе Харьковской области. Российские бойцы решили подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия. При этом, как рассказал Добрыня, противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.
«Группа зашла в подготовленный карман (засаду. — RT), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ», — поделился военный с агентством РИА Новости.
Наёмники отказались сдаваться в плен и были ликвидированы.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что около 20 тыс. иностранных наёмников участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.