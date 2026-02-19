СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. До девяти выросло число служб британской полиции, подключившихся к расследованию обвинений в нарушении закона против брата короля Эндрю и экс-посла в США Питера Мандельсона после публикации минюстом США документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее газета Telegraph сообщала, что сотрудники полиции Лондона, долины Темзы и графства Суррей сформировали национальное подразделение для оценки заявлений, содержащихся в материалах дела Эпштейна.
«Полицейское расследование дела Эпштейна переросло в комплексное, с участием девяти ведомств, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью», — говорится в статье Times.
Как отмечается, к расследованию, кроме Национального агентства по борьбе с преступностью, подключились подразделения полиции графств Уилтшир, Норфолк, Бедфордшир, Эссекс и Уэст-Мидлендс.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.