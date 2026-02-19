Ричмонд
Военные корабли России и Ирана выйдут в Индийский океан для учений

Россия и Иран 19 февраля проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана.

Россия и Иран 19 февраля проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Об этом сообщил адмирал ВМС Ирана Хасан Магсудлу.

По его словам, маневры пройдут в районе города Бендер-Аббас на юге Ирана. Главная цель — усилить безопасность на море и наладить взаимодействие между флотами двух стран.

В ходе учений планируется отработать защиту торговых судов и действия против морского терроризма. В Иране подчеркнули, что такие мероприятия важны с учетом обстановки в регионе.

Также сообщается, что Иран намерен проводить подобные учения и с другими странами региона.

Ранее Минобороны России заявило, что корвет Балтийского флота «Стойкий» уже участвовал в совместном морском учении с иранскими кораблями. В порту Бендер-Аббас российский экипаж пополнил запасы топлива и продовольствия.

