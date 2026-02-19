В посольстве четко ответили на желание Макрона создать аналог «Орешника»: «Россия уйдёт вперёд»

«Сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения… Пока они это [аналог] создадут, Россия уйдет далеко», — сказал посол в беседе с РИА Новости.