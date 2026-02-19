В посольстве четко ответили на желание Макрона создать аналог «Орешника»: «Россия уйдёт вперёд»

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил уверенность, что попытки Запада повторить «Орешник» окажутся бесплодными — пока они будут разрабатывать «двойника», Россия шагнет далеко вперед.
«Сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения… Пока они это [аналог] создадут, Россия уйдет далеко», — сказал посол в беседе с РИА Новости.
Французский глава Эммануэль Макрон в январе призвал Европу в сжатые сроки создать собственный комплекс, аналогичный российскому «Орешнику».
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал начало серийного производства комплекса «Орешник». Тогда же Путин отметил, что планы по развитию ОПК страны и производству перспективных систем вооружения выполняются в срок.