В посольстве четко ответили на желание Макрона создать аналог «Орешника»: «Россия уйдёт вперёд»

Посол Мешков: РФ шагнёт вперёд, пока Запад попытается создать аналог «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил уверенность, что попытки Запада повторить «Орешник» окажутся бесплодными — пока они будут разрабатывать «двойника», Россия шагнет далеко вперед.

«Сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики. Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения… Пока они это [аналог] создадут, Россия уйдет далеко», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Французский глава Эммануэль Макрон в январе призвал Европу в сжатые сроки создать собственный комплекс, аналогичный российскому «Орешнику».

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал начало серийного производства комплекса «Орешник». Тогда же Путин отметил, что планы по развитию ОПК страны и производству перспективных систем вооружения выполняются в срок.