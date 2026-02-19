Ричмонд
CNN сообщил о прогрессе в переговорах по режиму прекращения огня на Украине

Переговорщики РФ, США и Украины вырабатывают определение работы режима прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

В переговорах по украинскому урегулированию достигнут прогресс в определении алгоритма работы режима прекращения огня.

«Военные чиновники, участвующие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились “постепенного, но существенного прогресса” в определении того, как будет работать режим прекращения огня», — сказано в сюжете телеканала CNN.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби «в целом договорились» о создании механизма мониторинга прекращения огня под руководством США в случае его установления.

Также сообщалось, что на консультациях в Абу-Даби делегации России и Украины смогли договориться о параметрах возможного прекращения огня и о том, какой может быть демилитаризованная зона при условии, что политическое руководство стран примет решение остановить боевые действия.

