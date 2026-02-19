США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, формируя одну из крупнейших авиационных группировок в регионе со времён кампании в Ираке 2003 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и данные отслеживания полётов.
По информации издания, в район перебрасываются дополнительные F-35 и F-22, самолёты координации и ещё один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Ранее туда же направили системы противовоздушной обороны.
Американские чиновники считают, что такие силы могут обеспечить проведение продолжительной воздушной операции против Иран, если будет принято соответствующее политическое решение.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп получил на рассмотрение несколько сценариев действий — от более жёстких вариантов с ударами по руководству страны до ограниченных операций против отдельных объектов, связанных с ядерной и ракетной программами. Окончательного решения о возможном применении силы, по данным источников, пока не принято.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов.