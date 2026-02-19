Вакаров сказал, как Трамп надавит на Зеленского перед переговорами в Женеве

Члены украинской делегации, участвовавшие в переговорах в Женеве, придерживались двух диаметрально противоположных позиций: за скорейшее завершение конфликта и за его продолжение. При этом, как отметил в беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, Зеленский не знает, к какой присоединиться.
«Есть, как минимум, две украинские позиции. И Зеленский не знает, какую выбрать. Трамп сказал публично, что украинской стороне надо как можно скорее садиться за стол переговоров. Он посадил их за стол переговоров. Военные договорились. Дальше нужно политическое решение, которое должен принимать Зеленский. А какое он примет решение, “протрамповское” или “пробайденовские”, “проевропейское”?
Вот в чем расхождение, проблема", — объяснил Вакаров.
Ранее собеседник издания рассказал о расколе внутри украинской делегации на переговорах в Женеве.