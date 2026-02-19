«Ахмат» уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области

«Мы знаем о том, что на наш участок зашли латиноамериканские наёмники, что странно, обычно зимой они не любители воевать. В район населенного пункта Хотень их завели. Мы с ними “поздоровались”, как положено, проявили гостеприимство. Накидали им по пункту временной дислокации “Молниями”, ну они оценили русское гостеприимство», — прокомментировал «Аид».