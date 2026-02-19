В Приморье задержали мужчин, похитивших человека ради выкупа

В Приморском крае задержали мужчин, похитивших жителя города Артёма ради выкупа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на улице силой посадили в багажник автомобиля мужчину, который просил помощи.
«По предварительной информации, злоумышленники требовали у потерпевшего крупную денежную сумму, а затем, узнав о том, что инцидент получил огласку, испугались ответственности и отпустили его», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данному факту возбуждено дело. Четверо подозреваемых уже задержаны. Продолжается установление местонахождения и задержание других участников похищения.
Ранее суд арестовал до 22 марта 22-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в афере с похищением подростка в Красноярске и выступившего в роли курьера.