США стягивают на Ближний Восток рекордную авиацию со времён войны в Ираке

За последние дни США перебросили в регион истребители F-35 и F-22. Туда же направляют самолёты управления и координации. Ещё один авианосец с ударными самолётами и техникой радиоэлектронной борьбы следует к месту дислокации. В последние недели в районе развернули средства противовоздушной обороны.
«Это позволит США вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию, которая может растянуться на недели», — отметили американские чиновники.
Президенту США Дональду Трампу представили несколько вариантов действий. Среди них — ликвидация политического и военного руководства Ирана или более ограниченные удары по объектам ядерной и ракетной программ страны.
Ранее сообщалось, что за сутки США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей. После появилась информация о возможном ударе по Ирану в ближайшие выходные. Окончательное решение пока не приняли. Сроки операции могут перенести.
