Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США стягивают на Ближний Восток рекордную авиацию со времён войны в Ираке

Соединённые Штаты формируют на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времён войны в Ираке в 2003 году. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник и полётные данные.

За последние дни США перебросили в регион истребители F-35 и F-22. Туда же направляют самолёты управления и координации. Ещё один авианосец с ударными самолётами и техникой радиоэлектронной борьбы следует к месту дислокации. В последние недели в районе развернули средства противовоздушной обороны.

«Это позволит США вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию, которая может растянуться на недели», — отметили американские чиновники.

Президенту США Дональду Трампу представили несколько вариантов действий. Среди них — ликвидация политического и военного руководства Ирана или более ограниченные удары по объектам ядерной и ракетной программ страны.

Ранее сообщалось, что за сутки США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей. После появилась информация о возможном ударе по Ирану в ближайшие выходные. Окончательное решение пока не приняли. Сроки операции могут перенести.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше