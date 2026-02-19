США стягивают на Ближний Восток рекордную авиацию со времён войны в Ираке

За последние дни США перебросили в регион истребители F-35 и F-22. Туда же направляют самолёты управления и координации. Ещё один авианосец с ударными самолётами и техникой радиоэлектронной борьбы следует к месту дислокации. В последние недели в районе развернули средства противовоздушной обороны.