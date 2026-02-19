Дмитрий Демешин раскритиковал краевой Минтранс за неэффективную работу

Согласно отчету министра транспорта Константина Кравцова, городской электротранспорт нуждается в обновлении инфраструктуры. На эти цели необходимо около 600 млн рублей. Дмитрий Демешин напомнил ему о том, что в этом году парк техники пополнят 12 трамваев из Москвы, четыре из них уже поступили. Запланировано также приобретение одного трамвая. Затронул губернатор и ситуацию с 14 автобусами, которые простаивали на стоянке с октября 2024 года. По словам Константина Кравцова, сейчас не менее 10 из них ежедневно выходит на маршруты в зависимости от их загрузки.