Дмитрий Демешин раскритиковал краевой Минтранс за неэффективную работу

Во время заседания президиума правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин резко раскритиковал работу регионального минтранса. Глава региона оценил работу ведомства как неэффективную и указал его руководителю Константину Кравцову на системные проблемы в отрасли и отсутствие реальных результатов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Регулярные поездки в районы и «Атлас проблем Хабаровского края» позволяют губернатору быть в курсе болезненных проблем в каждой из сфер общественной жизни, видеть недоработки своих подчиненных. На заседании президиума правительства Хабаровского края Демешин устроил жесткий разнос представителям транспортной отрасли, озвучив все серьёзные замечания, которые поступали на их работу от людей. Фактически, это ультиматум. Прозвучав в стенах краевого правительства, он ставит чиновников перед простым выбором — в разумный срок устранить поводы для критики или уступить место более эффективным управленцам.
В сфере пассажирских перевозок в Хабаровском крае действуют 294 автобусных, 16 авиационных и 14 речных маршрутов. Но качество этой работы, по словам губернатора, вызывает массу нареканий от жителей.
Согласно отчету министра транспорта Константина Кравцова, городской электротранспорт нуждается в обновлении инфраструктуры. На эти цели необходимо около 600 млн рублей. Дмитрий Демешин напомнил ему о том, что в этом году парк техники пополнят 12 трамваев из Москвы, четыре из них уже поступили. Запланировано также приобретение одного трамвая. Затронул губернатор и ситуацию с 14 автобусами, которые простаивали на стоянке с октября 2024 года. По словам Константина Кравцова, сейчас не менее 10 из них ежедневно выходит на маршруты в зависимости от их загрузки.
Глава минтранса привел данные позитивной статистики в сфере авиаперевозок. Для повышения транспортной доступности за счет средств краевого бюджета «Хабаровские авиалинии» приобрели два самолета. Один из них выполнил первый рейс 30 января 2026 года, второй планируют поставить на маршруты в первом квартале этого года. по словам Кравцова, пассажиропоток на местных воздушных линиях возрос. В 2020 году было перевезено более 71 тысяч пассажиров, в 2025 — свыше 130 тысяч. Чтобы удовлетворить спрос, программа полетов на 2026 год составлена с учетом пожеланий глав районов и округов края. По сравнению с прошлым годом количество выполненных рейсов должно возрасти на 451 перелет.
Губернатор Хабаровского края при этом подчеркнул, что жители отдаленных субъектов Хабаровского края по-прежнему остаются без авиасообщения. Из числящихся на балансе ХабАвиа 13 самолетов и трех вертолетов три самолета находятся в ремонте, только один вертолет исправен. В 2025 году началось восстановление вертолетных площадок в Хабаровском крае.
Нарекания вызвало и состояние водного сообщения в регионе. Минтрансу на 2026 год дополнительно выделено почти 986 млн рублей для приобретения судов и объектов внутреннего водного транспорта: двух дебаркадеров, двух скоростных катамаранов проекта HSC120 и двух судов катамаранного типа «Экокрузер». На 2026−2027 годы запланировано строительство двух дебаркадеров на базе Хабаровского судостроительного завода. Однако, как прозвучало на заседании, на сегодняшний день ни одна компания не приступила к реализации проекта.
В завершение губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал неудовлетворительную оценку деятельности всего транспортного блока правительства.
— Транспортная отрасль региона вызывает самое большое количество претензий от населения. Мы работаем не для отчетности, а для людей. Для решения их проблем. А ваша работа не является эффективной, — подытожил Дмитрий Демешин.