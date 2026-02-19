Глава государства поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана.