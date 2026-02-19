Ричмонд
NYT: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона

В рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине рассматривается идея создания демилитаризованной зоны.

Источник: Аргументы и факты

В рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине рассматривается идея создания демилитаризованной зоны на востоке страны, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, участники консультаций также обсуждают возможность формирования на этой территории особого экономического режима, включая элементы зоны свободной торговли.

Собеседники издания отмечают, что наиболее сложными остаются вопросы отвода войск от линии соприкосновения и механизмов управления предполагаемой демилитаризованной территорией. Украинская сторона, как утверждается, настаивает на размещении там международного миротворческого контингента, который мог бы обеспечивать безопасность и контроль за соблюдением договорённостей.

Кроме того, обсуждается вариант создания гражданской администрации, которая могла бы управлять регионом после завершения боевых действий. По информации источников, в её состав потенциально могли бы войти представители как России, так и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении работы экспертных групп РФ, США и Украины.

