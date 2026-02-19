NYT: в рамках переговоров по Украине обсуждается демилитаризованная зона

Собеседники издания отмечают, что наиболее сложными остаются вопросы отвода войск от линии соприкосновения и механизмов управления предполагаемой демилитаризованной территорией. Украинская сторона, как утверждается, настаивает на размещении там международного миротворческого контингента, который мог бы обеспечивать безопасность и контроль за соблюдением договорённостей.