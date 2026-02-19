В Совбезе раскрыли неприятную для Киева правду: как Украина использует наркобизнес

Киев использует наркобизнес в попытках навредить россиянам. Подобную информацию озвучил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
«Не оставляет попыток любыми путями причинить вред гражданам России и киевский режим. В этих целях неонацистские структуры используют в том числе и наркобизнес. Российские правоохранители постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности подпольных нарколабораторий и сетей наркосбыта», — рассказал Гребенкин в разговоре с «Известиями».
По данным эксперта, в 2025 году сотрудники органов безопасности выявили и ликвидировали в Костромской, Новосибирской и Кемеровской областях мефедроновые лаборатории. Они были созданы и управлялись украинскими организованными преступными формированиями.
Позднее в ходе операций было изъято более 100 кг готовых наркотиков, свыше 3 тонн прекурсоров, реакторов и прочих противозаконных оборудований.
Об активном обороте наркотиков на Украине СМИ писали неоднократно. Например, ранее стало известно как и откуда привозит наркотики для правительства Украины. Денис Ермак, брат бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, мог привезти наркотики из Афганистана для украинской верхушки. Поставка была осуществлена еще летом 2024 года.
Кроме этого, также стало известно об употреблении наркотиков военнослужащими ВСУ. По словам военного врача с позывным Никник, подобные наркотические препараты делают боевиков ВСУ равнодушными к усталости и боли.
Тогда же и российские бойцы подтвердили оборот наркотиков у ВСУ на передовой: ВС РФ находили таблетки и другие вещества при взятии опорных пунктов украинской армии.
Позднее появились новости об употреблении запрещенных веществ и самим киевским главарем. Как отметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, странные приказы и провалы в памяти говорят о возможном наркотическом опьянении Владимира Зеленского.
В свою очередь накануне завершились трехсторонние переговоры с участием РФ, США и Украины в Женеве. По данным CNN, в переговорном процессе был достигнут прогресс по режиму прекращения огня на Украине.