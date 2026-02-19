Кадыров пояснил рукопожатие с Керимовым и опроверг версию о «мире»

В 2024 году после стрельбы в офисе маркетплейса в Москве Кадыров обвинил Керимова и двух депутатов Госдумы в том, что те якобы заказали его убийство. Тогда он предупредил, что если обвиняемые не докажут свою непричастность, он объявит им кровную месть.