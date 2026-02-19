Кадыров пояснил рукопожатие с Керимовым и опроверг версию о «мире»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он не был специально приглашён в Кремль для примирения с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Так он опроверг слухи, которые появились после их рукопожатия в Москве.
Ранее в сети распространялись версии, что двух политиков свели в Кремле по чьей-то указке. Кадыров назвал такие предположения неверными. По его словам, его никто не звал в Кремль именно для этого, и он руководствуется мнением президента России Владимира Путина при принятии ключевых решений, пишет «URA.RU».
Кадыров подчеркнул, что у него с Керимовым всегда были дружеские и деловые отношения. Все разногласия, по его словам, были устранены во время личной встречи и разговора, который они инициировали сами.
16 февраля 2026 года председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что рукопожатие Кадырова и Керимова стало символом сплочения и братства, и отметил, что они прибыли в Кремль по приглашению Путина.
В 2024 году после стрельбы в офисе маркетплейса в Москве Кадыров обвинил Керимова и двух депутатов Госдумы в том, что те якобы заказали его убийство. Тогда он предупредил, что если обвиняемые не докажут свою непричастность, он объявит им кровную месть.
