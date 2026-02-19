Казахстан вошел в тройку ключевых внешнеторговых партнеров Алтайского края

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. Протокол о развитии двусторонних отношений подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в Барнауле.
Регионы намерены расширить взаимодействие в сфере АПК, промышленности, транспорте, туризме и в гуманитарной сфере.
Казахстан стабильно входит в тройку ключевых внешнеторговых партнеров Алтайского края, предприятия поставляют в республику большое количество товаров от масличных семян до муки и крупы, от котельного оборудования до вагонов.
«Самая большая доля экспорта сельхозмашиностроительных предприятий края приходится именно на Казахстан. Предприятия республики также продают в нашем крае самую разнообразную продукцию от алюминия из изделий из него до овощей и фруктов, кондитерских изделий», — подчеркнул губернатор.
Отметил Томенко и тесные связи в сфере образования, в вузах края обучается почти 2 тысячи студентов из Казахстана, активно развиваются академические обмены и совместные научные проекты. Также казахстанские специалисты регулярно проходят стажировку на краевых предприятиях.
В ответ аким Восточно-Казахстанской области подчеркнул тесные связи с Алтаем.
«Наши регионы связывает не только общая граница, но и общая история, культурные и экономические связи. Двустороннее сотрудничество развивается в позитивной динамике. Восточный Казахстан всегда открыт к конструктивному диалогу и расширению взаимодействия», — отметил Нурымбет Сактаганов.
Отдельное внимание уделили взаимодействию в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай». Виктор Томенко напомнил, что с декабря 2025 года председательство в этой организации перешло к Восточно-Казахстанской области. Осенью 2026 года на территории региона планируется провести заседание Экономического совета регионов Большого Алтая.
Днем ранее делегация из Казахстана посетила предприятия Барнаула.