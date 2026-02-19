Ричмонд
Радиоперехват зафиксировал угрозы смертью в адрес солдат ВСУ от командира

Командир подразделения ВСУ угрожал смертью группе военнослужащих, отступивших с позиций в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват, оказавшийся в распоряжении агентства. Согласно записи, офицер заявил, что бойцы обязаны были выполнить приказ и удерживать позиции.

В ответ один из солдат сообщил, что российские военные зашли с фланга и оказались в тылу, поскольку другие подразделения уже покинули участок.

На записи слышно, как командир требует не отходить и принять бой. Он упрекает подчиненных в нарушении порядка несения службы и заявляет, что все они погибнут, если продолжат отступление.

