Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Польши готовятся потребовать репарации от России

Правительство Польши приступило к сбору данных для возможного иска к России о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка.

Источник: РИА "Новости"

«Мы собираем данные», — сказал господин Шлапка (цитата по PolsatNews). Он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе речь идет о «тщательном и всестороннем научном исследовании всех потерь». Предыдущее правительство, представлявшее партию «Право и справедливость», этой работой не занималось, отметил пресс-секретарь кабмина.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Дональд Туск поручил Институту имени Яна Карского провести оценку ущерба. Директор института Бартош Гондек уточнил, что работа идет, но доступ к архивным материалам затруднен.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше