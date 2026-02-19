Власти Польши готовятся потребовать репарации от России

«Мы собираем данные», — сказал господин Шлапка (цитата по PolsatNews). Он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе речь идет о «тщательном и всестороннем научном исследовании всех потерь». Предыдущее правительство, представлявшее партию «Право и справедливость», этой работой не занималось, отметил пресс-секретарь кабмина.