Первую очередь снайперского полигона «Восток» в Приморье сдадут в июне 2026 года

«На данный момент на полигоне ведётся обустройство стрелковых направлений со средствами защиты на короткие и длинные дистанции — от 150 метров до 2,5 километра. Достраивается помещение для хранения оружия, а также здание, с которого будет вестись стрельба», — говорится в сообщении.