Первую очередь снайперского полигона «Восток» в Приморье сдадут в июне 2026 года

Губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрел ход строительства спортивно-стрелкового центра «Восток» в Надеждинском муниципальном округе 19 февраля. По его словам, первая очередь первого этапа объекта будет сдана в эксплуатацию уже в июне 2026 года, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«На данный момент на полигоне ведётся обустройство стрелковых направлений со средствами защиты на короткие и длинные дистанции — от 150 метров до 2,5 километра. Достраивается помещение для хранения оружия, а также здание, с которого будет вестись стрельба», — говорится в сообщении.
Полигон «Восток» создаётся по поручению вице-премьера РФ и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Основная задача объекта — подготовка сотрудников спецподразделений, участников специальной военной операции, а также воспитанников центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».
Особое внимание уделено техническому оснащению: на полигоне установят современное телекоммуникационное оборудование, позволяющее в режиме реального времени фиксировать попадания в мишени даже на максимальной дистанции — 2,5 км.
Проект реализуется при совместном участии правительства Приморья, Федерации боевого снайпинга и центра «Воин».
Напомним, ранее Юрий Трутнев отметил, что проект создания полигона для сверхдальней стрельбы должен быть реализован в кратчайшие сроки. Он также добавил, что полигон в Приморье должен соответствовать высоким стандартам, установив новым ориентир для военной подготовки.