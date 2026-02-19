Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ оценили тяжелые последствия возможного удара США по Ирану

Новый удар Соединенных Штатов по Ирану может привести к тяжелым последствиям.

Новый удар Соединенных Штатов по Ирану может привести к тяжелым последствиям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, удары по иранским ядерным объектам уже наносились летом прошлого года. Речь шла о предприятиях, находящихся под контролем Международного агентства по атомной энергии. Лавров отметил, что тогда существовали реальные риски ядерного инцидента.

Министр сослался на данные иранских властей и охарактеризовал текущую ситуацию как «более-менее нормальную». Он добавил, что атаки заставили Тегеран усилить меры по защите материалов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ.

В июне 2025 года США присоединились к военной операции Израиля против Ирана и нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры. Целями стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После серии атак стороны объявили о перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении мощностей по обогащению урана. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

17 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По данным Axios, стороны добились определенного прогресса, однако обсуждение продолжается. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для Вашингтона принципиально важно не допустить получения Ираном ядерного оружия.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран в ходе переговоров выразил готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов третьей стороне, в том числе России.

Однако уже на следующий день Axios сообщил со ссылкой на советника Дональда Трампа, что вероятность прямого военного столкновения США и Ирана в ближайшие недели оценивается как высокая.

Читайте также: Семимесячный мальчик обварился кипятком, пока мать ходила в магазин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше