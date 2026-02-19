В МИД РФ оценили тяжелые последствия возможного удара США по Ирану

В июне 2025 года США присоединились к военной операции Израиля против Ирана и нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры. Целями стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После серии атак стороны объявили о перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении мощностей по обогащению урана. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.