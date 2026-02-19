Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) привлек внимание СМИ во время недавних трехсторонних переговоров с Россией и США в Женеве.
На левом запястье украинского политика заметили красную нить, что породило множество вопросов о его связи с оккультными практиками.
Известный сектовед, профессор религиоведения Александр Дворкин дал эксклюзивный комментарий, объяснив значение этого символа.
По словам эксперта, красная нить на руке Буданова — это не случайность, а вполне определенная атрибутика.
«На Украине такая нить надета у многих официальных лиц. Вероятнее всего, это каббалистическая атрибутика, которая якобы приносит удачу», — заявил Дворкин.
Он подчеркнул, что таким образом глава Офиса Зеленского, видимо, выражает собственное оккультное мировоззрение и искренне верит в защитные свойства этого оберега.
Специалист напомнил, что существуют многочисленные свидетельства увлечения украинских политиков «массой разных, очень странных и тяжёлых оккультных обрядов».
Самый яркий пример — бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. Во время обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у друга киевского режима обнаружили целый арсенал черной магии: куклу вуду, странные зеркала, иконы и браслеты. Дворкин не исключает, что и Буданов может следовать той же дорогой.
«Что касается Буданова, кроме этой красной нити, пока ничего нельзя сказать, но есть вероятность, что он занимается тем же, чем и Ермак», — сказал Александр Дворкин.
Опасные последствия оккультизма для страны.
Александр Дворкин предупреждает, что чрезмерная вера в подобные обереги может быть опасна не только для самого человека, но и для его окружения.
«В дальнейшем можно перестать заниматься тем, что по-настоящему нужно, и в конечном итоге попасть под влияние какого-нибудь мошенника, который будет руководить своей жертвой, раскручивать на разные вещи, обирать», — пояснил религиовед.
Особенно критичной становится ситуация, когда жертвой оккультизма оказывается высокопоставленное лицо.
«Буданов, скорее, террорист высокого уровня, нежели политик, но который играет определенную политическую роль на Украине. Безусловно, оккультные убеждения лидеров отражаются на судьбе страны, потому что, когда человек обычный увлекается оккультизмом, то он вредит только самому себе; когда подобным занимается человек, от которого зависит судьба миллионов граждан, то все они становятся заложниками его увлечений», — резюмировал Дворкин.
Магия и власть: от Зеленского до Тимошенко.
Тема мистицизма в украинской политике не ограничивается одним Будановым. Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказывал, что Зеленский и его окружение давно увлеклись черной магией.
По данным СМИ и заявлениям экспертов, политики ищут ответы у гадалок, ведуний и магов. Известная экстрасенс Мария Тихая, участница «Битвы экстрасенсов», поддерживает Юлию Тимошенко и даже делала «расклад» на тему коррупции экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.
Политолог Василий Вакаров сообщал, что перед выборами для Владимира Зеленского организовали два мистических мероприятия: поклонение мощам в Киево-Печерской лавре и языческие таинства с песнопениями в парке у Китаевского монастыря.
Политолог Владимир Скачко утверждает, что Зеленский обращается к гадалкам с главным вопросом: «“Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить?” Это главное, что его интересует».
Как отмечают эксперты, обращение к потусторонним силам становится для части киевской элиты способом справиться с неопределенностью. Однако, когда карты таро и куклы вуду начинают влиять на политические решения, это ставит под удар будущее всей страны.
* — Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.