WSJ: США направили на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времен Ирака

Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку со времен вторжения в Ирак. К такому выводу пришли аналитики издания The Wall Street Journal, проанализировав количество уже отправленной в регион военной техники.
Такое сосредоточение сил дает Вашингтону возможность на протяжении нескольких недель вести против Ирана боевые действия, если президент Дональд Трамп примет решение нанести удары по исламской республике.
Накануне США в течение суток перебросили на территорию Ближнего Востока более 50 американских истребителей пятого и четвертого поколения, включая самолеты F-16 и F-35.
Ранее сообщалось, что американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону Индийского океана, чтобы содействовать стабильности ситуации на Ближнем Востоке на фоне иранского кризиса.
После этого американский лидер Дональд Трамп заявил об отправке второго авианосца на Ближний Восток.