Колумбийские наёмники попали в засаду ВС РФ и были уничтожены у Харьковщины

Группу колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, уничтожили на границе Харьковской области. Они попали в засаду российских военных. Об этом сообщил офицер мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Добрыня.

Источник: Life.ru

«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — приводит слова Добрыни РИА «Новости».

Противник действовал предсказуемо и попал в подготовленный карман-засаду. Там их ждали российские бойцы. Наёмники отказались сдаваться. Завязалась перестрелка. Вражескую группу уничтожили на месте. При осмотре тел нашли паспорта граждан Колумбии. Документы передали в штаб.

Ранее российские военные сообщали, что украинские силовики уничтожают документы и срывают опознавательные знаки с убитых иностранных наёмников. В зоне СВО часто находят тела иностранцев без шевронов и личных бумаг.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.