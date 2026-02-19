Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО зависит от государств — членов Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.
По словам украинского лидера, Киев выполнил все необходимые условия для присоединения к блоку. Однако окончательное решение принимают страны НАТО.
Зеленский отметил, что как предыдущая, так и нынешняя администрация США не рассматривают Украину в качестве члена альянса в ближайшей перспективе. При этом он допустил возможность изменения позиции в будущем.
Украинская сторона, по его утверждению, официально заявила о готовности стать частью военного союза. Дальнейшие шаги, как подчеркнул президент, зависят от партнеров.
Ранее турецкий аналитик Ниджат Сезгин высказал мнение, что разговоры о вступлении Украины в НАТО носят преимущественно политический характер. Он указал, что расширение альянса требует не только политической поддержки, но и выполнения военно-технических и институциональных критериев.
В США также звучала критика в адрес Киева. Ряд американских представителей заявляли, что заявления украинского руководства о скором вступлении в НАТО не соответствуют текущей международной обстановке.
