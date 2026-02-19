Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский переложил вопрос вступления Украины в НАТО на партнеров

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО зависит от государств — членов Североатлантического альянса.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО зависит от государств — членов Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

По словам украинского лидера, Киев выполнил все необходимые условия для присоединения к блоку. Однако окончательное решение принимают страны НАТО.

Зеленский отметил, что как предыдущая, так и нынешняя администрация США не рассматривают Украину в качестве члена альянса в ближайшей перспективе. При этом он допустил возможность изменения позиции в будущем.

Украинская сторона, по его утверждению, официально заявила о готовности стать частью военного союза. Дальнейшие шаги, как подчеркнул президент, зависят от партнеров.

Ранее турецкий аналитик Ниджат Сезгин высказал мнение, что разговоры о вступлении Украины в НАТО носят преимущественно политический характер. Он указал, что расширение альянса требует не только политической поддержки, но и выполнения военно-технических и институциональных критериев.

В США также звучала критика в адрес Киева. Ряд американских представителей заявляли, что заявления украинского руководства о скором вступлении в НАТО не соответствуют текущей международной обстановке.

Читайте также: Лондон пригрозил Зеленскому после переговоров в Женеве.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше