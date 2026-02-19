Скандал вокруг завода «Фламинго» поставил под сомнение слова Зеленского

Польское издание Defence24 поставило под сомнение заявление Владимира Зеленского об уничтожении завода по производству ракет Flamingo («Фламинго»). Ранее об этом глава киевского режима сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.
В публикации приводятся несколько версий произошедшего. Авторы не исключают, что предприятие действительно могло быть поражено российскими ударами.
При этом издание допускает и другую причину. По мнению аналитиков, заявления об уничтожении производственной линии могли быть связаны с задержками в реализации программы. Серийный выпуск ракет на новом предприятии, как отмечается, планировалось запустить в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года.
Defence24 утверждает, что ракеты «Фламинго» обладают значительной дальностью полета. Однако их точность, по оценке издания, пока недостаточна для поражения целей в глубине территории России.
Авторы также обращают внимание на заявленные характеристики боевой части. По их данным, одна ракета Flamingo может нести заряд массой до 1150 кг, что превышает аналогичный показатель американского комплекса Tomahawk более чем в два раза.
Официальных подтверждений состояния производственной линии или масштабов повреждений на момент публикации не представлено.
