Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 беспилотников над регионами РФ

Как следует из заявления военного ведомства, все случилось в ночь со среды на четверг. То есть, с 18 на 19 февраля. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать регионы РФ, но потерпел неудачу. Силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 113 дронов над разными субъектами России.