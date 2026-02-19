Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 беспилотников над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны продолжают регулярно отражать атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. За прошедшую ночь было сбито сразу 113 дронов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все случилось в ночь со среды на четверг. То есть, с 18 на 19 февраля. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать регионы РФ, но потерпел неудачу. Силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 113 дронов над разными субъектами России.
Немногим ранее сообщалось об отражении атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Там утром 19 февраля было сбито четыре украинских дрона. О произошедшем информировал губернатор региона Александр Дрозденко.